Dua Lipa ha detto sì a Londra prima della grande festa in Sicilia

Londra – Sabato 31 maggio, a poche ore dal loro approdo in Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner sono convolati a nozze a Londra. La cantante britannica di origine kosovara si è sposata a sorpresa con rito civile nella sua città natale alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari. La cerimonia si è svolta presso l’Old Marylebone Town Hall, location molto amata dalla celebrities. Da Paul McCartney a Ringo Starr, fino a Liam Gallagher, molti volti noti hanno scelto proprio questo luogo per il loro matrimonio.

Nelle immagini diffuse da “The Sun”, Dua Lipa indossa un completo bianco su misura firmato Schiaparelli Haute Couture, creato da Daniel Roseberry. Il look era composto da un blazer sartoriale color avorio in cady con bottoni dorati e da una gonna asimmetrica coordinata. A completare l’outfit, un cappello a tesa larga firmato Stephen Jones, guanti bianchi e décolleté bianche a punta di Christian Louboutin. Callum Turner, invece, ha optato per uno stile più tradizionale, scegliendo un abito doppiopetto blu navy di Ferragamo, abbinato a camicia e cravatta coordinate.

Dua Lipa, tre giorni di celebrazioni in Sicilia

Si è trattato di una celebrazione discreta che li ha resi ufficialmente marito e moglie prima della tre giorni di festa prevista questa settimana in Sicilia, tra Palermo e Bagheria. Tra gli invitati, Charli XCX, Tove Lo, Mark Ronson e Donatella Versace (quest’ultima ha curato il look della sposa in occasione del suo addio al nubilato andato in scena a Ibiza, ndr). Si vocifera inoltre che possa esibirsi Sir Elton John, che nel 2021 duettò con Dua Lipa nel brano “Cold Heart”. Secondo fonti vicine alla coppia, la cerimonia siciliana sarà un evento imponente e lussuoso.

Lo stilista Simon Porte Jacquemus, fondatore del marchio Jacquemus, avrebbe realizzato almeno uno degli abiti che la popstar di origine kosovara indosserà durante i festeggiamenti che si preannunciano blindatissimi con accordi di riservatezza firmati da gran parte delle persone coinvolte. Villa Igiea, hotel di lusso di Palermo che fa parte della catena di Sir Rocco Forte, scelta come quartier generale, sarebbe sold out per l’occasione. Trecento gli invitati a quello che “The Sun” ha definito come “il matrimonio dell’anno”.

Nel dicembre 2024 l’attore britannico Callum Turner, tra i favoriti per interpretare il prossimo James Bond, chiese la mano della cantante dopo appena un anno di relazione. La notizia fu poi confermata dalla stessa Dua Lipa in un’intervista a British Vogue lo scorso giugno. “Questa decisione di invecchiare insieme, costruire una vita e restare migliori amici per sempre è una sensazione davvero speciale”, disse entusiasta.

La popstar britannicata stregata da Palermo

Come l’amica Charli XCX, anche Dua Lipa ha scelto di celebrare prima un matrimonio civile nel Regno Unito e poi una grande festa in Sicilia. La cantante di “Brat” aveva sposato il batterista dei The 1975, George Daniel, presso l’Hackney Town Hall la scorsa estate, indossando un miniabito Vivienne Westwood, prima di celebrare una seconda cerimonia nel suggestivo borgo marinaro di Scopello, in provincia di Trapani.

Dua Lipa, 29 anni, e Callum Turner, 35, hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2024, dopo essersi conosciuti al The River Café di Londra. La loro prima apparizione pubblica risale all’after party della première di “Masters of the Air” a Los Angeles. Da allora hanno condiviso numerosi viaggi e momenti insieme, spesso immortalati sui social. Lo scorso luglio, i due neo sposi hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Palermo dove torneranno per la lunga festa di nozze.

Villa Valguarnerà e le altre location scelte da Dua Lipa

L’evento sarebbe in programma dal 5 al 7 giugno e dovrebbe coinvolgere il centro storico del capoluogo siciliano, in particolare la zona della Galleria d’Arte Moderna e piazza dei Vespri. Riflettori puntati anche su Bagheria, in particolare su Villa Valguarnera, una gemma del primo Settecento, edificata dai Principi Valguarnera e oggi di proprietà dei loro eredi, i Principi Alliata di Villafranca.

Negli ultimi anni la reggia siciliana ha ospitato produzioni cinematografiche e shooting fotografici facendo da set a film quali “La Dea fortuna” di Ferzan Ozbetek, “L’arte della Gioia” di V.Golino e “Il Gattopardo” di Tom Shankland. Villa Valguarnera ha anche fatto da sfondo allo spot di un profumo Dolce & Gabbana con Sophia Loren diretto da Giuseppe Tornatore. Nell’ottobre del 2024 la storica villa è stata teatro delle nozze della supermodel romana Mariacarla Boscono e del campione di salto con l’asta Claudio Stecchi.

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