Dua Lipa si sposa a Palermo. Tra gli ospiti Elton John

Matrimonio tra la cantante e l'attore Callum Turner
di Redazione
Palermo – “Palermo nel mio cuore” aveva scritto Dua Lipa su Instagram postando una foto in compagnia del compagno, Callum Turner, mentre si trovava in visita nel capoluogo siciliano nel luglio dello scorso anno. E sarà proprio la cornice della città di Palermo a ospitare le nozze tra la cantante e l’attore e modello britannico. Il matrimonio verrà celebrato a settembre e, secondo le prime informazioni, i festeggiamenti saranno articolati su tre giorni. Regista delle nozze da sogno della coppia dovrebbe essere la wedding planner Alessandra Grillo, già ingaggiata da Chiara Ferragni e Fedez per il loro matrimonio svoltosi a Noto nel settembre del 2018.
I festeggiamenti saranno articolati su tre giorni, dal 5 al 7 settembre 2026, nella cornice della storica Villa Igiea. Secondo le prime indiscrezioni, il quartier generale delle nozze dovrebbe essere proprio il gioiello stile liberty di proprietà del gruppo Rocco Forte Hotels. Un intero piano de prestigioso hotel 5 stelle lusso sarebbe stato riservato all’accoglienza degli ospiti.
Ospiti d’eccellenza
Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la coppia avrebbe optato per una cerimonia intima con una rigorosa scelta degli invitati appartenenti alla cerchia ristretta dei futuri marito e moglie. Tra gli ospiti figurano personalità del calibro di Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rose e Donatella Versace e Charli XCX. Stando ai rumors non ci sarebbe spazio per accompagnatori e conoscenti, la cerimonia sarà riservata ai parenti e agli amici più cari.
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