Dua Lipa si sposa a Palermo. Tra gli ospiti Elton John

Ospiti d’eccellenza

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la coppia avrebbe optato per una cerimonia intima con una rigorosa scelta degli invitati appartenenti alla cerchia ristretta dei futuri marito e moglie. Tra gli ospiti figurano personalità del calibro di Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rose e Donatella Versace e Charli XCX. Stando ai rumors non ci sarebbe spazio per accompagnatori e conoscenti, la cerimonia sarà riservata ai parenti e agli amici più cari.