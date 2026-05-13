Due arresti a Ispica per droga

Ispica – Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno condotto una serie di operazioni insieme ai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) che hanno portato al ritrovamento di diverse quantità e tipologie di stupefacente nel territorio di Ispica.

In particolare sono state condotte articolate e minuziose operazioni di perquisizione in diversi luoghi dell’abitato ispicese. Presso l’abitazione di un 45enne del posto è stato ritrovato un involucro contenente 4 grammi di cocaina, abilmente nascosto in una intercapedine all’interno del tapis roulant presente in casa, insieme ad un bilancino elettronico utilizzato per pesare la sostanza stupefacente. Il 45enne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea poiché gravemente indiziato di aver detenuto la sostanza ai fini di spaccio.

Medesime operazioni sono state condotte nei confronti di un 29enne ispicese: alla vista dei militari presentatisi presso la sua abitazione, il giovane avrebbe cercato frettolosamente di disfarsi dello stupefacente in casa gettandolo nella proprietà della vicina di casa. I Carabinieri, che nel frattempo avevano cinturato l’abitazione, hanno recuperato lo stupefacente appena lanciato, circa 10 grammi di cocaina suddivisa in 8 dosi e 2 bilancini elettronici utilizzati per la pesatura della sostanza; è quindi seguita una meticolosa perquisizione nell’abitazione del 29enne che ha portato al ritrovamento di ulteriori 20 grammi di hashish. Il giovane è stato quindi tratto in arresto, poiché gravemente indiziato di aver detenuto la sostanza ai fini di spaccio e, su disposizione del Magistrato della Procura di Ragusa, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.

Ulteriori controlli sono scattati nei confronti di un 19enne, anch’egli residente a Ispica: le operazioni di perquisizione nella sua abitazione hanno portato al rinvenimento, grazie anche al fiuto del cane anti-droga, di un involucro contenente 3 grammi di cocaina , due buste in cellophane contenenti circa 70 grammi di hashish, 2 coltelli utilizzati per il taglio dell’hashish ancora intrisi di sostanza ed un manoscritto riportante una verosimile rendicontazione dell’attività di vendita dello stupefacente. Anche in questo caso il giovane, gravemente indiziato di aver detenuto la sostanza ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua residenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.

Le operazioni condotte si pongono all’interno delle varie attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti

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