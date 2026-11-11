Due arresti a Pozzallo: ricettazione in un caso, atti persecutori nell’altro

Pozzallo – I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno dato esecuzione a due provvedimenti definitivi a carico di altrettanti soggetti, i quali, condannati rispettivamente per i reati di ricettazione e atti persecutori, dovranno espiare la relativa pena presso le loro abitazioni in regime di detenzione domiciliare.

Nel primo caso i militari hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali a carico di un 24enne di origini rumene, condannato in via definitiva per il reato di ricettazione, relativo a fatti risalenti al 2020 commessi a Ispica. L’interessato dovrà quindi scontare una pena di 1 mese e 10 giorni di reclusione oltre che il pagamento della multa pari a 133 euro.

Nel secondo episodio invece, i Carabinieri hanno notificato all’interessato, un 49enne del posto, un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, che ha reso definitiva una condanna del 2021 scaturita da comportamenti violenti e persecutori risalenti al 2020 messi in atto dall’arrestato ai danni dell’ex compagna. La definizione della condanna giunge anche a seguito della commissione, in epoca recente, di ulteriori reati di natura violenta ad opera del 49enne. L’arrestato dovrà quindi scontare un periodo di reclusione di 10 mesi.

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