Due carabinieri in borghese salvano il capannone a fuoco a Ragusa

Erano in zona per altri servizi

Ragusa – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio divampato ieri nella zona industriale di Ragusa, dove un capannone destinato alla produzione di tasselli in plastica del marchio “Fischer” è stato avvolto dalle fiamme.

Provvidenziale l’intervento di due carabinieri in borghese, presenti in zona per altri servizi: notata la densa coltre di fumo, i militari hanno immediatamente dato l’allarme e messo in salvo gli operai all’interno dello stabilimento, ignari di quanto stesse accadendo. Un operaio è rimasto lievemente intossicato durante le operazioni di soccorso.

Secondo quanto emerso, l’origine del rogo sarebbe accidentale. Grazie al loro tempestivo intervento, è stato possibile allertare rapidamente i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto ed hanno domato le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio a tutto il capannone.

