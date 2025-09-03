Due eventi dedicati al vino a Scicli

Scicli -Arriva Settembre, il mese legato alla vendemmia nel mondo contadino, e Palazzo Bonelli-Patané conclude i suoi eventi estivi in giardino dedicando due serate al mondo del vino con altrettante degustazioni.

Due le cantine protagoniste, entrambe del Val di Noto, la sciclitana Armosa il 5 settembre, di ritorno a palazzo dopo la felice esperienza dello scorso anno e la Marilina, cantina al femminile tra le più affermate nel panorama del sud-est siciliano, in degustazione la serata del 12 settembre.

Il canovaccio delle serate sarà sempre il medesimo; la partenza è fissata alle 20.00, con raduno alle 19.45 presso l’entrata di Via Francesco Mormina Penna 53 e si comincia con una visita del piano nobile di quella che fu la residenza della famiglia Bonelli, a cura di Vincenzo Burragato, e, successivamente, si scende in giardino, attraverso un percorso inedito, per le degustazioni tenute dai produttori, rispettivamente Michele Moelgg per Armosa e Marilina Paternò per la Marilina.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 3388614973 o scrivere a [email protected].



© Riproduzione riservata