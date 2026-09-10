Due finti carabinieri arrestati dai poliziotti veri

Sono un 36enne e un 22enne di Catania.

Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha sventato l’ennesimo raggiro ai danni delle fasce deboli, ha infatti arrestato due uomini catanesi di 36 e 22 anni colti in flagranza mentre tentavano di mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo ibleo.

Gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti delle Volanti hanno notato un’autovettura sospetta che si aggirava tra le vie del quartiere Pianetti.

Insospettiti dal tragitto ripetitivo, i poliziotti hanno fermato i due occupanti per un controllo. Le prime risultanze e i successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire la vicenda: poco prima, la vittima, una donna di 74 anni, era stata contattata al telefono da un complice che, spacciandosi per un finto Carabiniere, l’aveva convinta a consegnare gioielli e oggetti di valore, con la scusa di urgenti accertamenti di polizia giudiziaria. Al momento del fermo, i due malviventi stavano seguendo sul navigatore del cellulare le indicazioni precise per raggiungere l’abitazione dell’anziana e sottrarle i preziosi.

Espletate le formalità di rito, i fermati sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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