Due fratelli gemelli di 23 anni uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un piccione

Perugia – Due fratelli gemelli di appena 23 anni, Francesco e Giacomo Fierloni, sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel comune di Magione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Perugia, i due giovani erano usciti da casa in auto, intorno alle 20 dicendo di volere andare a rimuovere alcuni volatili, forse piccioni, da un capanno nei pressi del quale si trova il traliccio.

I due avevano un lungo tubo di carbonio e alluminio con il quale potrebbero avere urtato i cavi elettrici, morendo poi folgorati.

I due giovani sono morti sl posto, nonostante i soccorsi del personale sanitario del 118. A trovarli, intorno a mezzanotte, sono stati il padre, un loro fratello e uno zio. La zona in cui è successo l’incidente è un’area boschiva difficile da raggiungere.

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