Due incidenti mortali al giorno nel ragusano, Enrico Elia perde la vita in un sinistro alla diga

Ragusa – Dopo la morte di Roberta Occhipinti, un’altra vittima della strada nel ragusano in meno di 24 ore.

Muore un 58enne di Giarratana. Si tratta di Enrico Elia. Si trovava a bordo di un furgone che è stato trovato ribaltato in prossimità della diga. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti alle 15,35 prendendo atto dell’incidente autonomo avvenuto sulla Ss 194 in prossimità del ponte sulla diga. L’uomo era alla guida di un Citroen Jumpy. All’arrivo dei vigili del fuoco l’uomo era già fuori dal veicolo, probabilmente sbalzato all’esterno nell’urto. Sul posto l’ambulanza del 118 e i militari dell’Arma. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Radiomobile della compagnia di Ragusa.

© Riproduzione riservata