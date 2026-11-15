Due indagati per la morte di Ludovica. Aveva solo 20 anni

Siracusa – La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sulla morte di Ludovica, la ragazza siracusana di 20 anni rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto giovedì scorso lungo la strada che collega Priolo a Sortino. La giovane è morta dopo quasi una settimana di ricovero in ospedale. Due le persone iscritte nel registro degli indagati: la loro posizione sarà approfondita dagli inquirenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente si era verificato durante la notte, all’altezza di monte Diddino. La Fiat Panda sulla quale viaggiava la ventenne, insieme con altre persone, stava percorrendo il tratto stradale quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è finita fuori strada e si è ribaltata. L’allarme aveva fatto scattare l’intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi avevano dovuto lavorare per estrarre gli occupanti dalle lamiere della vettura. Le condizioni di Ludovica erano apparse subito particolarmente critiche. La ragazza era stata trasferita in ospedale in prognosi riservata.

Per giorni familiari, amici e conoscenti avevano sperato in un miglioramento. Sui social si erano moltiplicati i messaggi di affetto e incoraggiamento rivolti alla giovane e ai suoi genitori, in una lunga attesa segnata dall’apprensione. Ma le speranze si sono spente l’altro ieri, quando il cuore di Ludovica ha cessato di battere. Nel dolore più profondo, i genitori hanno compiuto una scelta di grande generosità, acconsentendo alla donazione degli organi.

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