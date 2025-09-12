Due macellai litigano a colpi di coltello. Uno finisce in ospedale

Acate – Episodio violento ad Acate. Che ha del clamoroso anche per gli autori del gesto e per le modalità utilizzate. Due macellai hanno litigato per futili motivi. Poi, piuttosto che venire alle mani, hanno preferito sfidarsi con le armi del mestiere, vale a dire i coltelli. Ad avere la peggio uno dei due che è stato ferito al braccio dal collega e che si trova adesso ricoverato all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Non è in pericolo di vita. L’episodio ha scosso la comunità locale. Indagini in corso da parte della polizia.

