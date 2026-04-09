Due morti e un ferito dopo uno schianto tra auto

Acquedolci, Messina – Tremenda tragedia della strada in serata ad Acquedolci, in provincia di Messina. In uno scontro tra due auto hanno perso la vita due persone. L’incidente si è verificato sulla statale 113 all’uscita lato ovest del centro abitato acquedolcese, nella zona antistante il cimitero comunale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e le ambulanze del 118. Un’altra persona risulta ferita ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

Le persone decedute viaggiavano sulla stessa autovettura. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per estrarre le vittime dalle lamiere.

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