Due operai precipitano da una gru e muoiono, uno si salva cadendo sui copertoni

Palermo – Tragedia del lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono precipitati dal carrello, dal decimo piano, che si è ribaltato. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni del negozio di ricambio pneumatici Gammicchia.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio. Il cestello su cui stavano lavorano gli operai morti è caduto finendo sulla tettoia del gommista e ha colpito anche il lavoratore dell’esercizio commerciale. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia.

“Siamo di fronte all’ennesima drammatica conferma – ha detto la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti – di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a essere una vera emergenza nazionale. È inaccettabile che si possa morire mentre si lavora. Ogni vita spezzata è una ferita per tutti noi e un richiamo alla responsabilità di istituzioni e imprese. Bisogna investire in prevenzione, formazione e controlli continui, perché dietro ogni numero ci sono persone e famiglie”.

La Uil Sicilia si stringe alle famiglie delle vittime e chiede che venga fatta piena luce sulle cause dell’incidente. “Serve una svolta concreta e immediata – conclude la segretaria – affinché la sicurezza non resti solo una parola nei protocolli ma diventi realtà quotidiana per ogni lavoratore”.

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