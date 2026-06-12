Due prelievi multiorgano per trapianti di fegato, reni e cornee

Siracusa – A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, negli ospedali di Siracusa e Lentini, sono stati eseguiti due prelievi multiorgano grazie alla generosa scelta delle famiglie dei donatori ricoverati nei due reparti di rianimazione diretti rispettivamente da Francesco Oliveri e Laura Condorelli e deceduti per una massiva emorragia cerebrale.

Le procedure si sono svolte con il coinvolgimento dell’equipe dell’Ismett che ha prelevato fegato e reni destinati ai centri trapianti di Palermo e Catania, dell’equipe oculistica dei due presidi ospedalieri che hanno prelevato le cornee destinate alla Banca di Mestre. Entrambe le procedure sono state dirette dal Coordinamento per i Prelievi e i Trapianti dell’Asp di Siracusa diretto da Graziella Basso in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti Sicilia.

Sinergico l’impegno del personale sanitario dei reparti coinvolti e degli operatori del 118 per il trasporto che ha consentito di portare a termine con efficacia azioni di elevata complessità clinica e umana. La Direzione strategica dell’Asp di Siracusa rivolge un pensiero di profonda vicinanza e gratitudine alla famiglia del donatore che, in un momento di grande dolore, ha compiuto un gesto di straordinario altruismo.

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