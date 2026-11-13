Durante gli allarmi bomba posiziona un finto ordigno davanti all’istituto Fermi: individuato un 22enne ex studente

Roma – È stato individuato dalla polizia il 22enne che ieri sera ha posizionato un finto ordigno a pochi passi dall’istituto Enrico Fermi, in via Trionfale, a Roma. Si tratta di un ex studente dell’Istituto che ha ammesso il gesto attribuendolo a problematiche relazionali vissute quando frequentava la scuola.

Il giovane, a volto coperto, poco prima aveva attaccato con il nastro adesivo nero una power bank con un’antenna di un’auto su una cabina elettrica vicina all’istituto simulando un ordigno. È stato però visto da una guardia giurata che lo ha bloccato e ha avvisato la polizia.

Sul posto le volanti, la digos e gli artificieri. Vicino al finto ordigno, risultato inoffensivo, è stato trovato un volantino di un gruppo orientato su posizioni estremiste di destra e attivo sul web.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato materiale informatico ora al vaglio. Il 22enne è stato portato negli uffici della Digos e la sua posizione è al vaglio.

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