Gela – È Adolfo Rettore, 76 anni, originario di Larino (Campobasso), la vittima dello scontro di due sere fa sulla statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso. L’auto che guidava si è scontrata frontalmente con un camion. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha potuto soltanto constatarne il decesso. Finanziere in congedo, Rettore aveva prestato servizio per molti anni nella sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Enna.

Gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e accertando le cause dello scontro.

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