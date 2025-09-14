È Adriano Cortesi il turista bergamasco di 77 anni deceduto a Sampieri

Scicli – È Adriano Cortesi il turista bergamasco di 77 anni deceduto ieri a Sampieri.

Il 77enne originario di Carobbio degli Angeli, è morto intorno a mezzogiorno di venerdì 12 settembre sulla spiaggia sciclitana. L’uomo si trovava in vacanza in una struttura della zona.

Cortesi è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, mentre alcuni bagnanti hanno dato l’allarme, altri hanno tentato di soccorrerlo. L’ambulanza del 118 è giunta poco dopo sul posto, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La salma del pensionato ha fatto rientro a Carobbio.

