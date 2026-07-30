È Alessandro Sicuso il 23enne morto in un incidente allo svincolo di Priolo

Priolo, Siracusa -È il 23enne Alessandro Sicuso, di Augusta, la vittima dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Siracusa-Catania, nei pressi dello svincolo di Priolo Gargallo. Era alla guida della sua Alfa quando – per cause al vaglio della Polizia Stradale – è avvenuto il tremendo schianto con il guardrail che delimita la sede stradale. Come un coltello, la lamiera si è insinuata sin dentro l’abitacolo della vettura, proprio all’altezza della postazione di guida. Purtroppo vani i disperati tentativi di soccorso.

Alessandro Sicuso prestava servizio come volontario in ferma iniziale presso il 62° Reggimento Fanteria Sicilia di Catania. Appassionato di sport, il ciclismo in particolare, era campione di mountain bike. Decine i messaggi di cordoglio sui social. “Ci uniamo al dolore della famiglia per questa grande tragedia”, si limita a dire il sindaco Giuseppe Di Mare stringendosi col pensiero ai genitori ed alla sorella, visibilmente affranto non appena raggiunto dalla notizia.

“Ventitre anni. Una vita interrotta. Mai più un sorriso, mai più una parola, mai più un abbraccio. Mai più amici, mai più mare, mai più colazioni, mai più chiacchiere, mai più futuro. Non è l’ennesima tragedia. È un ragazzo che non tornerà più a casa. E quel dolore lo sento, dovremmo sentirlo tutti. In silenzio, il pensiero vola alto per lui e la sua famiglia”, scrive Deborah Lentini, referente provinciale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

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