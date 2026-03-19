È Antonino Canto, 71 anni di Ispica, la vittima dello scontro stradale

Ispica – È l’ispicese Antonino Canto la vittima del grave sinistro avvenuto intorno alle 11 di questa mattina lungo la Sp 66, l’arteria litoranea che collega Pozzallo a Ispica, in contrada Graffetta. Appassionato di caccia, era considerato “una delle migliori doppiette della provincia di Ragusa”.

Canto era al volante del proprio autocarro quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato un violento tamponamento con un’autovettura. A seguito dell’impatto il mezzo pesante ha perso aderenza, ribaltandosi fuori dalla sede stradale; anche la piccola utilitaria è finita fuori strada. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estricazione, e del personale del 118, per il conducente del camion non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nel capovolgimento sono risultati fatali. L’automobilista è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica per accertamenti; non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono tuttora impegnati i carabinieri di Pozzallo e Modica per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica.

© Riproduzione riservata