È Aurora Puglisi la donna morta nell’incidente di oggi a Santa Croce

Santa Croce Camerina – L’incidente è avvenuto sul ponte ricostruito sul fiume Ippari, inaugurato appena un mese fa, sulla SP 18, la strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

È Aurora Puglisi, 65 anni, la vittima dello scontro frontale fra una Golf e una Opel avvenuto oggi pomeriggio. Un 59enne alla guida dell’altro mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Il dolore per la perdita di Aurora Puglisi ha portato l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina a prendere una decisione immediata: annullare gli eventi previsti per la serata del 23 luglio, il concerto dei Marenero a Punta Secca e la serata danzante a Casuzze. «Un segno di lutto e rispetto per la famiglia Puglisi» si legge nella nota diffusa dal Comune, che ha annunciato che le manifestazioni saranno recuperate in una data da definire.

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