Cronaca
|
23/07/2026 20:36

È Aurora Puglisi la donna morta nell’incidente di oggi a Santa Croce

Lo scontro fra una Golf e una Opel.

di Redazione

Santa Croce Camerina – L’incidente è avvenuto sul ponte ricostruito sul fiume Ippari, inaugurato appena un mese fa, sulla SP 18, la strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

È  Aurora Puglisi, 65 anni, la vittima dello scontro frontale fra una Golf e una Opel avvenuto oggi pomeriggio. Un 59enne alla guida dell’altro mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Il dolore per la perdita di Aurora Puglisi ha portato l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina a prendere una decisione immediata: annullare gli eventi previsti per la serata del 23 luglio, il concerto dei Marenero a Punta Secca e la serata danzante a Casuzze. «Un segno di lutto e rispetto per la famiglia Puglisi» si legge nella nota diffusa dal Comune, che ha annunciato che le manifestazioni saranno recuperate in una data da definire.

© Riproduzione riservata

Consigliati