È Bruno Russo il 25enne siciliano travolto a Parma mentre era in bici

Era originario di Caltagirone

Parma – “Manchi, angelo mio“: così la fidanzata di Bruno Russo, 25enne di Caltagirone, ha salutato sui social la tragica scomparsa del suo amato. Il ragazzo, lo scorso martedì, è stato investito mentre era in bici sulla Statale Asolana, alle porte di Parma, da un’auto.

Ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, il giovane ha esalato ieri il suo ultimo respiro a causa delle gravissime ferite riportate.

Il giovane si era trasferito a Parma per lavoro e si trovava in sella alla sua bici quando il conducente di una Skoda l’ha colpito. Violentissimo l’impatto: le sue condizioni sono apparse grave già all’arrivo dei sanitari del 118.

Toccanti le parole – oltre che della fidanzata – di Meghan, un’amica. “Ciao Bruno, quanti ricordi a scuola insieme tra risate e scherzi. È stato bello conoscerti. Buon viaggio e condoglianze alla famiglia“.

