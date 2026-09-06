È Carmelo Frasca l’uomo trovato morto in casa a Modica

Modica – È Carmelo Frasca, modicano di 55 anni, l’uomo trovato senza vita sabato sera nell’abitazione di via Marchesa Tedeschi a Modica.

Carmelo Frasca era molto conosciuto in città: un passato di musicista, si era perfezionato in batteria alla scuola musicale di Napoli tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila.

Ieri sera, Polizia, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti nel monolocale che da pochi mesi aveva preso in affitto all’angolo tra la via Castello e la via Marchesa Tedeschi. La porta d’ingresso era chiusa dall’interno.

Frasca era esanime con alcune ferite e tracce di sangue a terra. La sua morte viene fatta risalire a circa quattro giorni fa. La Procura della Repubblica potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause dell’improvvisa morte.

Negli ultimi anni Carmelo era tornato a vivere in Campania e aveva fatto ritorno a Modica da pochi mesi.

Lascia l’anziano padre e il fratello.

© Riproduzione riservata