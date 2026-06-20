Condividi "È catanese il pirata della strada che ha ucciso un giovane in Versilia" sui social

Forte dei Marmi, Lucca – Una pericolosissima inversione a U.

Si chiama Luigi Giordano, 27enne originario di Catania ma residente nel Milanese, a Trezzano sul Naviglio, in villeggiatura in Versilia, l’uomo fermato per l’incidente stradale in cui questa notte è morto il 17enne Gabriele Martini, e che si è poi allontanato a piedi senza prestare soccorso.

Il 27enne ha fermato una volante della polizia a Forte dei Marmi (Lucca), dicendo: «Quello di stamani sono io». E’ stato poi preso in carico dai carabinieri, che proseguono le indagini. Resta da capire chi fosse con il 27enne in auto al momento dell’incidente.

I carabinieri parlano di «importante risultato investigativo», «grazie all’immediata e intensa attività svolta dai militari dell’Arma, attraverso accertamenti, raccolta di testimonianze e analisi delle immagini di videosorveglianza, è stato rapidamente individuato il presunto conducente dell’autovettura coinvolta. L’efficacia e la tempestività delle indagini hanno consentito di acquisire in poche ore elementi determinanti per la sua identificazione. A seguito dell’attività investigativa sviluppata dai carabinieri, il soggetto si è successivamente presentato spontaneamente alla vista di una pattuglia del commissariato di polizia di Forte dei Marmi».

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del suv avrebbe effettuato una manovra di inversione a U o si sarebbe immesso sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva lo scooter. Dopo l’impatto, l’automobilista e i suoi due passeggeri (si tratterebbe di un uomo e due ragazze) avrebbero abbandonato il veicolo e si sarebbero allontanati a piedi senza prestare soccorso ai due giovani.

L’appello del sindaco: costituitevi

Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, aveva lanciato un appello: «Le persone coinvolte nell’incidente e che se ne sono allontanate si costituiscano. E invito qualunque possibile testimone a farsi avanti».

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