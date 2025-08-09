Schianto sulla Ss626 “Valle del Salso”, un morto e due feriti

Condividi "È Corrado Burgio, 49 anni, la vittima dell’incidente mortale" sui social

Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli avvenuto lungo la strada statale 626 “Della Valle del Salso”, in corrispondenza di Caltanissetta. La vittima è Corrado Burgio, 49 anni di Caltanissetta.

Nel sinistro stradale altri due feriti, di cui uno in prognosi riservata trasportato in codice rosso in elisoccorso presso l’ospedale di Caltanissetta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Caltanissetta, e i poliziotti della sezione stradale della questura di Caltanissetta per i rilievi del caso; presenti le squadre Anas che si sono occupati della viabilità

© Riproduzione riservata