È Delia Buglisi la cantante misteriosa del Capodanno in piazza a Catania

Catania – È Delia la “cantante X” attesa per completare la line-up degli artisti che si esibiranno la notte del 31 dicembre in piazza Duomo a Catania. Una partecipazione anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del programma delle festività promosso dal Comune, e adesso svelata e confermata ufficialmente dopo la finale di X Factor che ha visto la giovane cantautrice catanese impegnata fino alla serata clou del talent.

La sua esibizione si unirà a quelle già annunciate degli altri artisti siciliani, Zapato, Color Indaco, I Beddi e Kaballà, che accompagneranno la città nei festeggiamenti per il nuovo anno, insieme ai protagonisti nazionali sul palco, Marina Rei e Ghali.

“Abbiamo voluto fortemente questa giovanissima artista catanese – sottolinea Trantino – e siamo felici che abbia accolto con gioia il nostro invito. Delia ci ha profondamente colpiti per il suo straordinario talento, capace di unire studio e metodo ad arte, genio creativo e voglia di valorizzare le radici di una terra immensa e potente come le sue sonorità”.

Cantautrice, pianista e interprete, classe 1999, Delia è di Paternò e ha fatto del siciliano la lingua autentica con cui dar voce al suo mondo interiore. Con una cifra stilistica che si muove tra folk e cantautorato, è una delle più giovani interpreti di quel filone musicale capace di dar voce e far riscoprire l’identità siciliana attraverso la lingua valorizzando le radici dell’amata Sicilia.

© Riproduzione riservata