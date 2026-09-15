È di un giovane inglese il corpo trovato nelle campagne di Noto. Vittima di riti esoterici?

Noto – È inglese il 35enne trovato morto, nella notte di sabato, in un’area rurale tra il territorio di Noto e Canicattini Bagni, nel Siracusano. L’uomo, secondo le prime informazioni, si trovava nella zona da alcuni giorni e potrebbe essere entrato a far parte di una comunità che da tempo vive in maniera appartata, in casolari abbandonati e accampamenti immersi nella natura.

Il corpo è stato trovato nudo, con una corda a pochi metri di distanza e con segni di violenza nel collo. Sono in corso le indagini per ricostruire le circostanze esatte della morte. Nella zona sarebbero stati individuati anche alcuni elementi riconducibili a pratiche esoteriche, compresi prodotti chimici, oltre a una tenda allestita in una radura e utilizzata, secondo quanto emerso, come luogo di riunione.

«È sempre un dispiacere quando si perde una vita così giovane. I ragazzi che hanno scelto di vivere in quelle zone sono anche laureati che scelgono di lasciare tutto. Speriamo le indagini possano chiarire quanto accaduto», ha detto il sindaco di Canicattini Bagni e presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta.

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