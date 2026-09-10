È Emanuel Giorgio Ruta il 17enne pozzallese morto nella curva Gigi Olivari a Modica

Giorgio Ruta, 17 anni, pozzallese, è morto in un incidente oggi pomeriggio.

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Modica – È Emanuel Giorgio Ruta, da tutti conosciuto come Giorgio, 17 anni, di Pozzallo, il giovane che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Modica-Ispica.

Giorgio lavorava in una nota pizzeria e stava raggiungendo Modica quando, intorno alle 17.25, è avvenuto il terribile incidente.

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly. Il sinistro si è verificato nel tratto che precede contrada Beneventano, all’altezza della curva conosciuta come “Gigi Olivari”.

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