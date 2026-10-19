Condividi "È Emanuele Bianconi, 38 anni, la vittima dell’incidente in moto di Cefalù" sui social

Cefalù – Drammatico incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada statale 113, nei pressi della frazione di Sant’Ambrogio, a Cefalù: a perdere la vita a Emanuele Bianconi, 38 anni. L’uomo viaggiava in sella alla propria motocicletta quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Ferito anche un secondo motociclista, soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù in codice giallo.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il trentottenne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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