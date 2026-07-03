È Enrico Durasco l’uomo morto in mare a Torre di Mezzo, annegato davanti ai figli piccoli

Santa Croce Camerina – Enrico Durasco, classe 1975, nato a Napoli ma residente a Racines, in provincia di Bolzano, è annegato a causa del mare mosso a Torre di Mezzo, in provincia di Ragusa.

Come confermato dal comandante dell’arma dei carabinieri di Scoglitti, l’uomo si trovava in acqua con i figli piccoli quando uno dei bimbi, non vedendolo più, ha chiesto aiuto.

Un bagnante lo ha recuperato avviando subito le manovre di rianimazione, poi continuate a lungo dai sanitari del 118

La tragedia è avvenuta intorno alle dieci.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha confermato il decesso per arresto cardiocircolatorio da annegamento.

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