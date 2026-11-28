Enna – Tornava a casa dopo una mattina di lavoro al Sicilia Outlet Village. Un tragico incidente stradale, però, ha spezzato la vita di Federica Parrinelli, 23 anni, morta nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 4, in contrada Paparanza, alle porte di Valguarnera. È di una vittima e di un ferito il drammatico bilancio dello scontro che si è verificato intorno alle 15, in un tratto di strada pieno di curve.

La giovane valguarnerese era alla guida della sua Toyota Yaris e stava facendo rientro a casa dopo aver concluso il turno di lavoro. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è scontrata violentemente con un’altra auto, una Evo condotta da un uomo, rimasto ferito e successivamente trasportato in ospedale.

L’impatto è stato molto violento. Per Federica Parrinelli non c’è stato nulla da fare: le gravissime ferite riportate non le hanno lasciato scampo. La giovane è morta pochi istanti dopo lo schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, i sanitari del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. L’elicottero, fatto arrivare nella zona dell’incidente, è poi ripartito senza poter effettuare alcun trasferimento. I soccorritori hanno tentato ogni intervento possibile, ma per la giovane automobilista non c’era ormai più nulla da fare.

I carabinieri e la polizia municipale di Valguarnera hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, la circolazione ha subito rallentamenti. La notizia della morte di Federica Parrinelli ha rapidamente raggiunto la comunità valguarnerese, lasciando nel più profondo dolore familiari, amici e colleghi.

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