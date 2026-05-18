Era di Avola.

Condividi "È Federico Vinci, poliziotto 32enne, la vittima dell’incidente mortale in moto di Pachino" sui social

Pachino, Siracusa – Un trentaduenne di Avola, Federico Vinci, è deceduto ieri in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la Sp 6 che collega Pachino a Portopalo.

L’impatto mortale tra la moto guidata da Vinci e un furgone Mercedes si è verificato nei pressi di contrada Cozzo Grillo.

La vittima, 32 anni, era un poliziotto in servizio al Commissariato di Avola. Lo schianto si è verificato nei pressi di un supermercato. Il poliziotto era diretto verso Pachino.

L’impatto, per cause in fase di accertamento, si sarebbe verificato in un rettilineo.

Sul posto, per i primi soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Gravissime le ferite riportate all’impatto con il furgone.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale pachinese che ha regolato anche l’inevitabile ingorgo verificatosi nei pressi della rotatoria del mercato ortofrutticolo.

Federico Vinci era conosciuto anche a Portopalo, dove si recava spesso.

Dai rilievi eseguiti si spera di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tra i messaggi di cordoglio quello del sindaco di Avola, Rossana Cannata.

“La nostra città perde un uomo che aveva scelto di servire lo Stato indossando la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio”, ha dichiarato il primo cittadino avolese.

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