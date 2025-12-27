È Flavio Dimartino, 19 anni, il 19enne morto nello scontro frontale a Ragusa. Aveva superato i test di medicina

Ragusa – È Flavio Dimartino, classe 2006, il diciannovenne che ha tragicamente perso la vita questa mattina, prima dell’alba, in uno scontro automobilistico avvenuto alle porte della città sulla strada conosciuta come Malavita. L’altro ragazzo coinvolto, 22 anni, è attualmente ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Per Dimartino non c’è stato nulla da fare: una volta estratto dalle lamiere contorte dell’auto, le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori.

Dimartino viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon, mentre l’altro giovane era a bordo di una Alfa Mito.

Il giovane aveva studiato al liceo scientifico Enrico Fermi. Da tutti era considerato un ragazzo geniale. Aveva superato i test per l’ammissione alla facoltà di Medicina a Pavia. La mamma è conosciuta in città perché lavora nel servizio di gestione delle strisce blu. Il padre, invece, era operativo per lavoro all’estero e quindi è stato avvisato del tragico lutto mentre si trovava fuori e adesso sta rientrando a Ragusa.

