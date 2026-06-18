È Francesca Miceli, 54 anni, la vittima dell’incidente sulla Statale 121 catanese

Palermo -Incidente mortale nel pomeriggio sulla strada statale 121 Catanese, in direzione Palermo, all’altezza del km 238 nel territorio comunale di Bolognetta (PA).

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un autocarro e nell’impatto, una donna di 54 anni, Francesca Miceli, a bordo di una Fiat Panda, ha perso la vita. La strada è stata momentaneamente chiusa e sul posto sono intervenuti il personale Anas e le squadre della polizia stradale per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata