È Francesco Aronica il 23enne catanese morto per un tuffo in mare a Polignano

Bari – Una tragedia. Un tuffo dalla scogliera di Polignano a Mare, nel Barese, è costato la vita al ventitreenne catanese Francesco Aronica. Il dramma si è compiuto nell’insenatura di Lama Monachile: un tuffo da un’altezza di circa sei metri e l’impatto con una roccia. Il giovane avrebbe riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale.

A recarsi sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, un’ambulanza del Servizio di Emergenza Territoriale, i vigili del fuoco. A più riprese sarebbe stato utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarlo. Al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo” di Monopoli, il 23enne sarebbe giunto in arresto cardiaco. Per oltre un’ora i medici avrebbero proseguito le operazioni di rianimazione. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile.

