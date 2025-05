È Gaspare Calì il motociclista morto nell’incidente di Misterbianco

Misterbianco – Tragedia sabato alle prime luci dell’alba. A perdere la vita il 35enne Gaspare Calì. Era in sella al suo scooter e stava facendo rientro a casa: a Camporotondo Etneo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti – ad indagare sono i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e della Compagnia di Fontanarossa – la vittima all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. Andando a sbattere con violenza contro lo spartitraffico che divide in due la careggiata. Uno schianto che non gli ha lasciato, purtroppo, scampo. Gaspare Calì è morto sul colpo.

