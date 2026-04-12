È Gerlando Falzone il 17enne siciliano morto in gita scolastica a Firenze

Firenze – Doveva essere un momento di scoperta e crescita. Invece la gita scolastica a Firenze è stato l’ultimo capitolo della vita di Gerlando Falzone, uno studente 17enne di Adrano in provincia di Catania, morto a causa di un malore mentre stava facendo un giro su una bicicletta elettrica.

Il ragazzo era uno studente dell’Istituto Pietro Branchina ed era insieme ai suoi compagni di classe a visitare il capoluogo toscano. La gita del quinto anno, l’ultima prima di lasciare per sempre i banchi di scuola, si è conclusa in modo silente, sotto gli occhi di tutti: il ragazzo stava facendo un giro tranquillo su una bicicletta, poi all’improvviso ha perso conoscenza, si è accasciato al suolo e non si è più ripreso. Inutili tutti i tentativi dei soccorsi per rianimare il ragazzo. La Procura di Firenze ha disposto il sequestro del corpo per l‘autopsia prevista martedì 14 aprile.

“È con il cuore colmo di tristezza e un senso di profondo smarrimento che la Dirigente Scolastica, il corpo docente, il personale ATA e tutti gli studenti si stringono attorno alla famiglia del nostro caro Gerlando Falzone – si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della scuola in ricordo del giovane – la sua prematura scomparsa, avvenuta durante un momento che doveva essere di scoperta, condivisione e gioia, lascia un vuoto incolmabile tra i banchi della nostra scuola e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Non esistono parole capaci di lenire un dolore così acuto, che colpisce nel profondo ciascuno di noi. In questo momento di lutto, l’intera comunità scolastica si ferma per onorare la memoria di un giovane strappato troppo presto alla vita, ricordandone il sorriso, l’impegno e la vitalità. La scuola non è solo un luogo di istruzione, ma una grande famiglia che oggi piange uno dei suoi figli”.

Parole di cordoglio e sgomento anche quelle del sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie – ha scritto in un post su Instagram – un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza”.

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