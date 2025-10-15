È Gianluca Soncin l’uomo che ha ucciso a coltellate Pamela Genini

Milano – Freddo e distaccato, Gianluca Soncin, l’assassino di Pamela Genini, non ha risposto alle domande della pm Alessia Menegazzo, che coordina le indagini sul femminicidio avvenuto martedì sera in via Iglesias a Milano (l’uomo è in ospedale dopo avere tentato il suicidio). L’uomo, 52 anni, di Biella, sarebbe un imprenditore. In passato, nel 2010, aveva avuto guai con la giustizia perché sarebbe stato coinvolto in un giro di società «cartiere» per evadere l’Iva su una serie di auto di lusso importate dalla Germania.

A lui gli inquirenti contestano la premeditazione. Sarebbe arrivato con la sua auto nella via alla periferia nord di Milano già con l’intenzione di uccidere Pamela. Come lascia intuire il fatto che si fosse portato dietro un grosso coltello da caccia, l’arma usata contro la vittima 29enne.

I testimoni sentiti nelle ultime ore dagli agenti delle Volanti della questura, che indagano sul caso, raccontano di episodi di violenza anche in passato (e per questo a Soncin sarà contestato anche il reato di stalking). In procura non risultano denunce da parte della donna, ma nell’anno e poco più della loro relazione, gli episodi di maltrattamenti e atti persecutori si sarebbero verificati più volte.

I primi già all’inizio della loro storia, quando lei si era trasferita a casa di lui, a Cervia. Il 52enne le avrebbe impedito fin da subito di frequentare le sue amiche, cercando anche di isolarla controllandola dal punto di vista economico. Lo scorso marzo si erano poi trasferiti nell’appartamento di via Iglesias. È una breve parentesi. Perché lei l’avrebbe poco dopo lasciato.

Soncin (che non risultava abitare più a Gorla) a quel punto sarebbe diventato sempre più pressante e violento. «Se mi lasci ti ammazzo», le avrebbe detto in più circostanze, tanto da spingere Pamela a pensare di tornare a casa dei genitori, nella Bergamasca, progetto che poi non si è realizzato per via delle minacce che il 52enne avrebbe rivolto anche ai genitori di lei.

