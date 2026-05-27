È Giuseppe Allegra la vittima dell’incidente stradale di Cefalù

Cefalù – “Non serve dimostrare, basta essere”. Scriveva così pochi giorni fa sui social Giuseppe Allegra, l’agente di commercio che mercoledì 27 maggio ha perso la vita sulla Statale 113, nel territorio di Cefalù.

Giuseppe Allegra, per tutti Pinello, è deceduto sul colpo dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Lo scorso aprile aveva spento 55 candeline celebrando quello che aveva definito “un altro anno in più…ma con ancora più valore”.

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