Aveva 59 anni

Condividi "È il ragusano Angelo Farruggio l’uomo morto a Lipari per un malore in mare" sui social

Ragusa – È il ragusano Angelo Farruggio, 59 anni, originario di Ragusa, e non un siracusano, come scritto da tutti gli organi di informazione in precedenza, l’uomo morto mentre faceva un bagno in mare a Lipari sabato scorso.

Dopo essersi allontanato da un noto lido della zona, è stato colto da un malore improvviso che gli ha impedito di rientrare a riva.

Un diportista lo ha recuperato a bordo nelle acque di fronte a Canneto, ma i sanitari del 118, giunti con l’ambulanza, non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso.

I funerali di Farruggio si terranno domani, venerdì 19 giugno, nella chiesa di San Pio X a Ragusa, alle 15.30.

Nella stessa chiesa, si trova allestita la camera ardente per quanti gli vogliono rendere omaggio in queste ore.

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