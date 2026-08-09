È il regista Cristiano Giamporcaro il sub falciato da un gommone a Lampedusa

Lampedusa – È Cristiano Giamporcaro, 29 anni, di Caltanissetta, l’uomo morto dopo essere stato falciato da un gommone ieri (sabato 8 agosto), durante un’immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa.

Il giovane regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo, era in compagnia di una ragazza che dopo una breve immersione è tornata sugli scogli, mentre lui è rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con la boa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Il corpo è stato recuperato da un’unità della guardia costiera con il supporto di una imbarcazione privata specializzata.

Per Cristiano, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il gommone che sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente è stato condotto in porto per essere sottoposto agli accertamenti tecnici. Saranno le verifiche e le indagini in corso a dover ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. La notizia della morte del ventinovenne ha profondamente scosso Caltanissetta, dove la famiglia è molto conosciuta.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio nautico

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio nautico dopo l’incidente che, nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa, ieri è costato la vita al sub ventinovenne di Caltanissetta, Cristiano Daniele Giamporcaro. La salma del ragazzo, dopo il riconoscimento fatto dai genitori che sono giunti sull’isola stamani, è già in viaggio verso Porto Empedocle. Su disposizione del pm, nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad autopsia. Il ragazzo, regista, stava facendo un’immersione e aveva segnalato la sua presenza con una boa, mentre la fidanzata, dopo il bagno, era andata a riva. Il giovane potrebbe essere morto per dissanguamento perché, stando a quanto è emerso, aveva un braccio quasi reciso. Spetterà all’esame autoptico però stabilire le cause esatte del decesso. I due anziani di Milano, abituali turisti di Lampedusa, che erano sul gommone le cui eliche hanno travolto il giovane regista, sono stati già sentiti dalla Capitaneria che sta cercando di ricostruire i fatti. L’imbarcazione, di loro proprietà, resta ormeggiata durante l’anno a Lampedusa dove la coppia si trasferisce per periodi di villeggiatura.

© Riproduzione riservata