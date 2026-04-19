È il siciliano Gabriele Vaccaro il 25enne accoltellato a Pavia

Pavia – Si chiamava Gabriele Vaccaro il ragazzo di 25 anni aggredito questa notte, verso le 3,30, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Originario di Favara (Agrigento), si era trasferito da anni in provincia di Pavia, era domiciliato a Broni e lavorava a Stradella. Le indagini per risalire agli autori dell’aggressione sono condotte dalla polizia. Il 25enne, dai primi accertamenti medico-legali, sembra sia stato colpito al collo con un cacciavite.

Oltre a lui è stato lievemente ferito all’addome uno dei due amici, che erano con lui. I tre avevano trascorso una serata in un locale cittadino. L’aggressione è avvenuta dopo una discussione con un altro gruppo vicino alla colonnina per il pagamento del parcheggio. I due amici hanno riportato a casa il 25enne, pensando di riuscire a tamponargli la ferita. Una volta resisi conto della gravità della situazione, hanno chiesto aiuto.

Vaccaro è stato trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma è morto in sala operatoria. La polizia ha già sentito gli amici della vittima. Decisivo sarà anche l’esame delle telecamere presenti nell’area.

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