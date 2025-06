Condividi "È in arrivo Scipione, salgono le temperature. Pioggia: il picco dell’anno in sei giorni di maggio" sui social

La primavera appena conclusa è stata più calda della norma, con una media di due gradi e mezzo in più. E da giovedì ci si prepara all’arrivo del caldo torrido: è in arrivo l’anticiclone Scipione. Maggio, invece è stato il mese più piovoso, con 162.5 millimetri, ben 60 in più rispetto all’indice climatico, ma le precipitazioni si sono concentrate in pochi giorni, 6 per l’esattezza, in cui si sono verificati temporali e grandinate. Una tendenza, quella di episodi «estremi» dopo periodi di siccità, che si va consolidando.

È quanto emerge dalle rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS (in particolare della stazione meteorologica di Milano Centro, situata all’Università degli Studi di Milano). La temperatura media tra il 1° marzo e il 31 maggio 2025 (arco temporale della primavera meteorologica) è stata infatti di 16 °C: 1.2 °C al di sopra della media climatica (Clino) 1991-2020 che descrive le condizioni climatiche di un luogo e ben 2.5 °C in più rispetto a quella 1961-1990, utilizzata come parametro di riferimento per i cambiamenti climatici. Se confrontate con questo secondo parametro, le primavere degli ultimi dieci anni sono risultate sempre più calde del normale.

Nel 2025, tutti e tre i mesi si sono conclusi con una temperatura media superiore. A spiccare è soprattutto aprile con una media di 16.2 °C (+ 1.7 °C rispetto al valore atteso); quella di marzo è stata di 12.2 °C (+ 1.4 °C), mentre maggio ha chiuso con 19.6 °C di media (+ 0.5 °C). La massima assoluta è stata registrata il 29 e il 31 maggio (30.1 °C), ma già il 30 aprile sono stati raggiunti i 28.2 °C. Sfiorate, in maggio, anche le notti tropicali, con temperatura minima superiore ai 20 °C: la minima più elevata è stata infatti quella del 31 maggio, 19.9 °

Per quanto riguarda invece le precipitazioni, nel complesso il trimestre è risultato più piovoso della norma, con 291.8 mm totali contro i 237.5 attesi. Tuttavia, mentre marzo e aprile hanno chiuso in linea con le medie pluviometriche del periodo, maggio è risultato decisamente più piovoso, con 162.5 millimetri di pioggia contro i 102 del periodo 1991-2020. L’anno scorso i millimetri di pioggia a maggio furono addirittura 362. Nonostante il cumulato totale così alto, nel 2025 sono stati però solo sei i giorni di pioggia, con record il 22 maggio con 53.1 mm. Tra marzo e aprile per tre settimane consecutive non è piovuto.

Da giovedì, invece, Milano (così come il resto d’Italia) si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione. Secondo le previsioni meteo l’anticiclone subtropicale, più comunemente detto africano, porterà già da mercoledì sole e caldo in aumento. E le temperature dovrebbero alzarsi fino a 35° entro sabato.

© Riproduzione riservata