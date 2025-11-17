È in Rianimazione il 14enne investito dall’auto condotta da un anziano e finita sui tavoli di un bar

Priolo Gargallo, Siracusa – Forse il 74enne alla guida dell’auto aveva la patente scaduta.

Si trova in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania il 14enne preso in pieno da un vaso gigante investito da un’auto ai Quattro Canti a Priolo. Il grave incidente stradale aveva scosso ieri mattina la comunità priolese e ad avere la peggio era stato un ragazzo di 14 anni che si trovava sul marciapiede in pieno centro cittadino.

Il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate alla testa, al bacino e per altre fratture. Attualmente si trova ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

L’incidente ha coinvolto in totale 11 persone, con feriti di diversa entità, dai casi più gravi a quelli lievi. Tra i ricoverati, uno si trova all’ospedale Umberto I, dove si sta valutando un possibile trasferimento al Cannizzaro per le cure necessarie.

Il conducente dell’auto, un uomo di 74 anni, è stato accompagnato all’ospedale di Avola per sottoporsi ai test previsti dal Codice della strada, tra cui quelli per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Le autorità stanno inoltre approfondendo la situazione relativa alla patente di guida dell’anziano: secondo le prime informazioni, sembrerebbe scaduta, ma i familiari sostengono che fosse già stata rinnovata.