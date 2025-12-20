È iniziata la demolizione del Terminal Morandi dell’Aeroporto di Catania

Catania –

Si è tenuto oggi, presso l’Aeroporto di Catania, l’avvio dei lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di Sviluppo Aeroportuale.

L’investimento complessivo stanziato per l’operazione è di oltre 3 milioni di euro. Le attività di cantiere si articoleranno secondo un cronoprogramma rigoroso con l’obiettivo di ultimare la demolizione entro la primavera del 2026.

L’intervento è stato progettato per essere eseguito a scalo pienamente operativo. La priorità assoluta sarà infatti garantire la massima efficienza dei servizi aeroportuali, minimizzando ogni possibile impatto sull’esperienza dei passeggeri. Attraverso una gestione accurata della viabilità e delle aree di cantiere, le operazioni di volo e di transito procederanno regolarmente, assicurando che la crescita dell’infrastruttura non interferisca con il comfort di chi viaggia.

Sotto il profilo tecnico, è stata scelta la via della demolizione selettiva (o strip-out). Questo metodo permetterà di smantellare la struttura in modo chirurgico e sostenibile, separando i materiali direttamente in loco per favorirne il riciclo. Tale approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma garantisce anche un controllo rigoroso delle polveri e dei rumori, a ulteriore tutela dei passeggeri.

Il nuovo Terminal B, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di Sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, in linea con le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni.

