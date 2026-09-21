È ispirato alla vera storia di Franca Viola il film di Cristina Comencini che sarà girato nel ragusano

Set a Monterosso Almo, a Sampieri di Scicli,
di Redazione
Ragusa – Al via le riprese di “Olivia Denaro” per la produzione di Palomar di Carlo Degli Esposti, film ispirato alla vera storia di Franca Viola. Il film è tratto dal romanzo di Viola Ardone e diretto da Cristina Comencini.
Il set è Monterosso Almo, il piccolo centro in grado di restituire la Sicilia degli anni Sessanta. La troupe si muoverà anche tra Scicli, Sampieri e Ragusa.
La protagonista sarà Oliva, adolescente siciliana che si ispira a quella di Franca Viola, la giovane di Alcamo che negli anni Sessanta rifiutò di sposare l’uomo che l’aveva rapita e violentata e trasformò una scelta personale in un caso nazionale.
Franca Viola è vivente e oggi ha 78 anni.
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