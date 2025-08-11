Condividi "È la piccola Carlotta, comisana di due anni, la vittima dell’incidente mortale sulla Ragusa-Catania" sui social

Comiso – Comiso è sotto shock.

È la piccola Carlotta Puccia, comisana, di due anni, la vittima dell’incidente stradale con scontro frontale registratosi domenica pomeriggio intorno alle 19 sulla Ragusa-Catania all’altezza di Licodia Eubea.

I genitori, il padre imbianchino, la mamma commessa in un panificio di piazza Maiorana, versano in gravi condizioni negli ospedali di Catania e Caltagirone.

La bambina ha perso la vita nello scontro frontale fra la Lancia Musa dei genitori e un Minivan i cui tre occupanti sono rimasti feriti in maniera non grave.

Carlotta frequentava l’asilo all’istituto Sacro Cuore di Comiso.

