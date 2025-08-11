È la piccola Carlotta, comisana di due anni, la vittima dell’incidente mortale sulla Ragusa-Catania

di Redazione
Comiso – Comiso è sotto shock.
È la piccola Carlotta Puccia, comisana, di due anni, la vittima dell’incidente stradale con scontro frontale registratosi domenica pomeriggio intorno alle 19 sulla Ragusa-Catania all’altezza di Licodia Eubea.
Potrebbe interessarti anche...
I genitori, il padre imbianchino, la mamma commessa in un panificio di piazza Maiorana, versano in gravi condizioni negli ospedali di Catania e Caltagirone.
La bambina ha perso la vita nello scontro frontale fra la Lancia Musa dei genitori e un Minivan i cui tre occupanti sono rimasti feriti in maniera non grave.
Carlotta frequentava l’asilo all’istituto Sacro Cuore di Comiso.
© Riproduzione riservata