È la settimana del caldo vero, attesi 36 gradi in Sicilia

Dopo gli ultimi episodi di instabilità al Nord, l’Italia si prepara a entrare in una fase meteorologica decisamente più stabile e tipicamente estiva. Secondo le previsioni diffuse da iLMeteo.it, l’alta pressione è pronta a consolidarsi su gran parte del bacino del Mediterraneo, favorendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche e una progressiva impennata delle temperature, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

L’anticiclone ‘conquista’ il sud Italia

A partire da domenica, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare in maniera significativa su tutta l’area mediterranea. L’espansione dell’anticiclone darà il via a un periodo dominato dal bel tempo e da condizioni pienamente estive. In particolare, le regioni del Centro e del Sud saranno interessate dall’afflusso di masse d’aria calda di origine nordafricana, destinate a provocare un deciso aumento delle temperature.

Temperature in rialzo

L’elemento più significativo dei prossimi giorni sarà proprio la crescita costante dei valori termici. Se al Nord il rialzo sarà più graduale, accompagnato tuttavia da un progressivo incremento dell’afa, al Centro-Sud il caldo si farà sentire in tempi molto rapidi. Già nella giornata di domenica si prevedono le prime punte di 31-32 gradi nelle aree interne del Centro.

Lunedì i termometri potranno raggiungere i 33 gradi, mentre martedì si toccheranno diffusamente i 35 gradi. Le prime proiezioni indicano inoltre la possibilità di raggiungere i 36 gradi entro mercoledì, con una tendenza successiva che potrebbe portare a valori ancora più elevati.

Sole e aria calda africana

Si tratterà della prima vera fase canicolare della stagione estiva, con temperature sensibilmente superiori alle medie registrate nelle ultime settimane. Le aree maggiormente interessate saranno le regioni centrali tirreniche, le zone interne del Mezzogiorno e le principali pianure del Sud, dove l’effetto combinato tra sole persistente e aria calda africana contribuirà ad accentuare la sensazione di calore.

Diversa la situazione al Settentrione, dove l’avvio dell’estate sarà leggermente più dinamico. Pur in un contesto generalmente stabile e soleggiato, l’interazione tra il caldo in aumento e le infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbe favorire la formazione di temporali sulle aree montuose. Secondo le previsioni, fino a giovedì non si escludono fenomeni anche intensi lungo l’arco alpino, con possibili estensioni verso le Prealpi e le pianure adiacenti.

La probabilità di assistere a episodi temporaleschi sarà maggiore tra martedì e giovedì. Si tratta di fenomeni tipici della stagione, alimentati dal forte riscaldamento diurno e dai contrasti termici che tendono a svilupparsi soprattutto nelle zone montane. Pur trattandosi di eventi localizzati, non si escludono rovesci di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e grandinate.

Il meteo di domenica 7 giugno

Domenica 7 giugno il sole dominerà praticamente ovunque, grazie al rafforzamento dell’anticiclone. Lunedì il quadro resterà stabile, con qualche isolato rovescio sulle Alpi e un ulteriore aumento delle temperature, particolarmente evidente al Centro e al Sud.

La tendenza per la prossima settimana conferma quindi un’Italia divisa tra il caldo sempre più intenso del Centro-Sud e una maggiore variabilità al Nord, dove il sole sarà spesso accompagnato dal rischio di temporali pomeridiani. Nel complesso, tuttavia, il quadro meteorologico sarà caratterizzato dal predominio dell’alta pressione e dall’avvio di una fase che segna, a tutti gli effetti, l’inizio dell’estate sul Paese.

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