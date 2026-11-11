È l’ex sindaco di Borgetto Gino Taormina l’automobilista travolto in autostrada

Palermo – Si chiamava Gino Taormina, aveva 85 anni ed era stato sindaco di Borgetto, l’uomo deceduto ieri sera, 10 novembre, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Balestrate. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità del paese, che piange la perdita di una figura storica della sua vita politica e amministrativa.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 18:30 al chilometro 38,100 della carreggiata in direzione Mazara del Vallo. Secondo la prima ricostruzione, l’anziano era sceso dalla propria vettura, ferma sulla corsia di emergenza, quando è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva. Il violento impatto non gli ha dato scampo: per lui, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Chi era Gino Taormina

Solo in un secondo momento è stato possibile risalire all’identità della vittima. Taormina era un volto noto a Borgetto, dove per decenni aveva messo a disposizione della collettività il proprio impegno politico, ricoprendo vari incarichi amministrativi fino alla carica di primo cittadino. Una presenza storica che ha segnato profondamente la vita pubblica del paese.

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