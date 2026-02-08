È Lorenzo Belfiore, 43 anni, la vittima della caduta in moto ad Augusta. FOTO

Augusta, Siracusa – La tragedia è accaduta questa mattina. Attorno alle ore 9 un motociclista di 43 anni ha perso la vita mentre percorreva via Xacche ad Augusta, lungo la “salita dei pompieri”. Lorenzo Belfiore, imprenditore augustano, era in sella alla sua Honda. L’area è quella di contrada Balate e conduce da Brucoli fino ad Augusta.

Immediatamente dopo l’incidente sono intervenuti, per i rilievi, gli agenti della polizia municipale ed i militari dell’Arma. Allertato l’elisoccorso che ha traportato d’urgenza il centauro verso l’ospedale Cannizzaro di Catania: ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Belfiore lascia la moglie e un bimbo in tenerissima età.

