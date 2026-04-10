Aveva 58 anni.

Condividi "È Luca Simonassi, ex manager Sibeg, la vittima dell’incidente in moto di Catania" sui social

Catania – È Luca Simonassi, 58 anni, la vittima dell’incidente avvenuto oggi lungo il viale Mediterraneo, a Catania. Si tratta dell’ex direttore commerciale della Sibeg, l’imbottigliatore ufficiale della Coca Cola in Sicilia. Simonassi, residente a Milano, era originario di Cisterna, in provincia di Latina.

Da 30 anni impegnato nelle aree marketing e vendite di importanti realtà nazionali ed internazionali operanti nel largo consumo, Simonassi ha lavorato a Catania dal 2017 al 2025.

L’incidente è avvenuto nella parte alta di viale Mediterraneo in direzione San Gregorio. Per cause in corso di accertamento, la moto su cui l’uomo viaggiava si è schiantata contro il guardrail e non c’è stato nulla da fare.

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